freizeitTIPPS für die kommende Woche

YOGA∙HERBSTVon Meditation im Heilstollen über ayurvedische Kochworkshops bis zu Yoga am Wasserfall – unter dem Motto"Quelle der Inspiration"fließt Anfängern wie Fortgeschrittenen Entspannung vom Alltagstrott, zu.

Gasteinertal/Sbg., bis 30. Oktober, Info 0 64 32/33 93-560,

BRUSTKREBS∙YOGA Im Rahmen der Kennenlerntage bietet das Team in Kooperation mit der Krebshilfe Wien Krebshilfe Wien sanfte, speziell abgestimmte Übungssequenzen, um die tiefgreifende psychische Hoffnungslosigkeit zu mildern und die physische Verfassung zu stärken.

Yoga 4 Health, Wien 4, 21./28. Jänner,

k r e a t i v W E R K S T A T T

FOTO∙WETTBEWERB Alles Handwerk: Zunftzeichen, Symbole, Straßennamen - gehen Sie auf Fotopirsch im Grätzel und rundumadum, denn im Rahmen der kommenden Schau werden die besten 20 Einreichungen gekürt und ausgestellt.

MAK-Fotowettbewerb, Wien, Einsendeschluss:

6. November an fotowettwerb@mak.at,

HULA∙TANZ Seit 25 Jahren ein Fixpunkt in Honolulu, jetzt erstmalig in Europa, das Hula-Tanzfestival. Neben Schmuck- & Gesangsworkshops begeistert vor allem das Erlernen des Hulatanzes. Am Sonntag: Show im Akzent. Lasst uns die Hüften schwingen!

Unter den Teilnehmern, die sich über die Homepage unter dem Kennwort "Kurier" bei den Workshops anmelden, verlost der Veranstalter 1 x 2 Karten für das Festival.

Jufa Hotel, Wien 11, 29. Oktober,

SCHMUCKE∙KUNST DIY: Wolfgang Hufnagl hat ein goldenes Händchen und begleitet uns im Rahmen der Wiener Schmucktage vom Entwurf bis zur Fertigung eines 925er Silber-Ringes. Pro Person 240 €.

Forum Goldschmiede, Wien 15, 11. November,

9-18 Uhr, Info 01/924 58 12, Anm. unter

