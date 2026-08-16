Sonnenseite: So trägt man die Farbe des Sommers

von Barbara Zach

Orange bringt frischen Schwung in den Sommer und zählt zu den Farben, an denen in dieser Saison kein Weg vorbeiführt. Die Nuancen reichen von leuchtender Mandarine bis zu warmen Terrakottatönen. Sie verleihen Orange eine Vielseitigkeit, die Wärme, Energie und Lebensfreude auf besondere Weise verbindet. Seine Geschichte reicht weit zurück. Lange bevor Orange einen eigenen Namen erhielt, wurde der Farbton als Zwischenstufe von Rot und Gelb wahrgenommen. Erst mit der Verbreitung der gleichnamigen Frucht etablierte sich Orange als eigenständige Farbe und fand seinen Platz in Kunst, Design und Mode.

Zimmermann ©Hersteller Tod's ©Hersteller Roksanda ©Hersteller N°21 ©Hersteller Chanel ©Chanel Saint Laurent ©Hersteller

Bei Etro treffen schwingende Fransen auf warme Orangetöne ©Hersteller Louis Vuitton zeigt, wie Orange selbst als einzelner Akzent sofort Sommerstimmung vermittelt ©Hersteller Prada kombiniert Lederhandschuhe in Orange zu zarten Rosa- und Fliedertönen ©Hersteller

Dynamik & Leichtigkeit Seit den 1960er- und 1970er-Jahren steht es immer wieder für Aufbruch, Kreativität und den Mut, Konventionen hinter sich zu lassen. Aus psychologischer Sicht verbindet Orange die Dynamik von Rot mit der Leichtigkeit von Gelb. Die Farbe wirkt kommunikativ, offen und inspirierend.

Stilspiel Wie stylt man Orange im Alltag? Diese 3 Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Monochrom: Monochrome Looks in Orange wirken besonders modern, wenn verschiedene Nuancen und Materialien aufeinandertreffen. Ein kräftiger Orangeton erhält durch eine Mischung von Apricot, Koralle oder Terrakotta mehr Lebendigkeit. Zusätzlich verleihen unterschiedliche Materialien wie Strick, Satin oder Leinen dem Outfit mehr Tiefe und unterstreichen die Wirkung der Farbe. ©Go Runway Denim: Orange entfaltet seine Wirkung besonders schön zu Denim. Das Blau der Jeans bildet einen harmonischen Kontrast zu den warmen Orangetönen und macht die Trendfarbe besonders alltagstauglich. Ob zur Jeans, einem Jeansrock oder einer Denimjacke, Orange lässt sich unkompliziert kombinieren und verleiht jedem Outfit eine frische, moderne Ausstrahlung. ©Hersteller Akzent: Wer Orange nicht von Kopf bis Fuß tragen möchte, setzt die Trendfarbe gezielt als Akzent ein. Eine Tasche, Sandalen, ein Seidentuch oder auffälliger Schmuck verleihen schlichten Looks sofort mehr Frische. Besonders harmonisch wirkt Orange zu Weiß, Creme, Beige oder Denim. So entsteht ein moderner Look, der die Farbe stilvoll in den Mittelpunkt rückt. ©Hersteller

Sie zieht Aufmerksamkeit auf sich und vermittelt Selbstbewusstsein ebenso wie Nahbarkeit. Auf den Laufstegen zeigt sich die Farbe in einer bemerkenswerten Vielfalt. Leuchtende Mandarinen- und Papayatöne treffen auf sanftes Apricot, warmes Terrakotta und edles Burnt Orange. Statt einzelner Farbakzente dominieren häufig monochrome Looks, deren Wirkung durch fließende Stoffe, transparente Materialien, feines Leder oder strukturierte Oberflächen zusätzlich verstärkt wird. Orange erscheint modern und luxuriös zugleich und beweist, wie wandelbar eine Farbe sein kann.

Reisepasshülle der Travel in the City Kollektion von Louis Vuitton. ©Hersteller Seamaster „Aqua Terra Shades“ mit Edelstahlgehäuse von Omega. ©Hersteller Ohrringe „Manhattan“ aus 18 kt Roségold mit Mandarin Granaten und Turmalinen von Bucherer. ©Hersteller Seidentuch „Tennis N°09“ aus mit handrol- liertem Saum von ATIE. ©Hersteller Vergoldeter „Ice Pop Prisma Mango“ Charm mit Emaille verziert von Aliita. ©Hersteller Ballerina von Proenza Schouler. ©Hersteller Umhängetasche „Tika Mini“ aus recyceltem Polyester von Ecoalf. ©Hersteller

Wie entferne ich Verfärbungen durch Selbstbräuner? Ungewünschte Selbstbräunerränder an Händen oder Handgelenken lassen sich oft schon mit einem sanften Körperpeeling entfernen. Wer kein Peeling zur Hand hat, kann Zucker mit etwas Pflanzenöl vermischen und die betroffenen Stellen vorsichtig einmassieren. Anschließend gründlich abspülen und eine Feuchtigkeitspflege auftragen.

Stylebar Simone Ashley, bekannt aus der Netflix-Serie Bridgerton, beweist bei der Premiere von Der Teufel trägt Prada 2, wie elegant Orange in Kombination mit klarem Weiß wirken kann. Der Look zeigt, dass bereits ein einziges Kleidungsstück in Orange genügt, um einem Outfit Charakter zu verleihen.

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