Eine Person mit kurzem Haar trägt ein rotes Kleid, einen gelben Schal und goldenen Schmuck vor einem roten Hintergrund.
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Lifestyle

Sonnenseite: So trägt man die Farbe des Sommers

Kaum eine Farbe verkörpert den Sommer so eindrucksvoll wie Orange und zeigt sich in dieser Saison so vielseitig wie selten zuvor.

16.08.26

von Barbara Zach 

Orange bringt frischen Schwung in den Sommer und zählt zu den Farben, an denen in dieser Saison kein Weg vorbeiführt. Die Nuancen reichen von leuchtender Mandarine bis zu warmen Terrakottatönen. Sie verleihen Orange eine Vielseitigkeit, die Wärme, Energie und Lebensfreude auf besondere Weise verbindet. Seine Geschichte reicht weit zurück. Lange bevor Orange einen eigenen Namen erhielt, wurde der Farbton als Zwischenstufe von Rot und Gelb wahrgenommen. Erst mit der Verbreitung der gleichnamigen Frucht etablierte sich Orange als eigenständige Farbe und fand seinen Platz in Kunst, Design und Mode. 

Ein Model schreitet in einem leuchtend orangefarbenen Ensemble aus Blazer, Weste und Shorts mit einer gemusterten Tasche über den Laufsteg.

Zimmermann

©Hersteller
Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg einen orangefarbenen Ledermantel mit passendem Rock, gelbem Oberteil und einer Handtasche.

Tod's

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Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg ein langes, orangefarbenes Kleid mit weiten Ärmeln und violetten Akzenten sowie passenden blauen Schuhen.

Roksanda

©Hersteller
Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg ein leuchtend orangefarbenes Kostüm mit hellblauem Hemd, dunklen Socken und gemusterten Schuhen.

 N°21

©Hersteller
Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg ein kariertes Ensemble in Orange- und Brauntönen mit einer weißen Handtasche.

Chanel

©Chanel
Ein Model präsentiert ein voluminöses, orangefarbenes Kleid mit Rüschen vor einer Kulisse aus weißen Hortensien.

Saint Laurent

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Eine rothaarige Frau trägt einen gemusterten Blazer über einem Bustier und einen orangefarbenen Fransenrock mit einem verzierten Gürtel.

Bei Etro treffen schwingende Fransen auf warme Orangetöne 

©Hersteller
Eine Person mit orangefarbenem Louis Vuitton-Frottee-Fischerhut trägt eine bunte, ballförmige Tasche vor einem Volleyballnetz am Strand.

Louis Vuitton zeigt, wie Orange selbst als einzelner Akzent sofort Sommerstimmung vermittelt 

©Hersteller
Eine Person in einem hellrosa Ledermantel trägt einen langen orangefarbenen Handschuh und hält eine hellgraue Prada-Clutch in der Hand.

Prada kombiniert Lederhandschuhe in Orange zu zarten Rosa- und Fliedertönen 

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Dynamik & Leichtigkeit 

Seit den 1960er- und 1970er-Jahren steht es immer wieder für Aufbruch, Kreativität und den Mut, Konventionen hinter sich zu lassen. Aus psychologischer Sicht verbindet Orange die Dynamik von Rot mit der Leichtigkeit von Gelb. Die Farbe wirkt kommunikativ, offen und inspirierend. 

Stilspiel

Wie stylt man Orange im Alltag? Diese 3 Möglichkeiten bieten Inspiration dazu.

Model auf dem Laufsteg in orangefarbenem Pullover und korallenfarbenen Hosen, mit kleiner Tasche in der Hand.

Monochrom: Monochrome Looks in Orange wirken besonders modern, wenn verschiedene Nuancen und Materialien aufeinandertreffen. Ein kräftiger Orangeton erhält durch eine Mischung von Apricot, Koralle oder Terrakotta mehr  Lebendigkeit. Zusätzlich verleihen unterschiedliche Materialien wie Strick, Satin oder Leinen dem Outfit mehr Tiefe und unterstreichen die Wirkung der Farbe. 

©Go Runway
Model auf dem Laufsteg in orangefarbener Wickelbluse, Jeans und mit Handtasche.

Denim: Orange entfaltet seine Wirkung besonders schön zu Denim. Das Blau der Jeans bildet einen harmonischen Kontrast zu den warmen Orangetönen und macht die Trendfarbe besonders alltagstauglich. Ob zur Jeans, einem Jeansrock oder einer Denimjacke, Orange lässt sich unkompliziert kombinieren und verleiht jedem Outfit eine frische, moderne Ausstrahlung.

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Model auf dem Laufsteg in beigem Mantel und Kleid, mit orangener Clutch und schwarzer Augenbedeckung.

Akzent: Wer Orange nicht von Kopf bis Fuß tragen möchte, setzt die Trendfarbe gezielt als Akzent ein. Eine Tasche, Sandalen, ein Seidentuch oder auffälliger Schmuck verleihen schlichten Looks sofort mehr Frische. Besonders harmonisch wirkt Orange zu Weiß, Creme, Beige oder Denim. So entsteht ein moderner Look, der die Farbe stilvoll in den Mittelpunkt rückt. 

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Sie zieht Aufmerksamkeit auf sich und vermittelt Selbstbewusstsein ebenso wie Nahbarkeit. Auf den Laufstegen zeigt sich die Farbe in einer bemerkenswerten Vielfalt. Leuchtende Mandarinen- und Papayatöne treffen auf sanftes Apricot, warmes Terrakotta und edles Burnt Orange. Statt einzelner Farbakzente dominieren häufig monochrome Looks, deren Wirkung durch fließende Stoffe, transparente Materialien, feines Leder oder strukturierte Oberflächen zusätzlich verstärkt wird. Orange erscheint modern und luxuriös zugleich und beweist, wie wandelbar eine Farbe sein kann.

Orangefarbenes Louis-Vuitton-Notizbuch mit „SAINT-TROPEZ“-Aufdruck und dunklem Monogramm-Rücken auf schwarzem Hintergrund.

Reisepasshülle der Travel in the City Kollektion von Louis Vuitton.

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Silberne Omega Seamaster-Armbanduhr mit orangefarbenem Zifferblatt und Metallarmband auf weißem Hintergrund.

Seamaster „Aqua Terra Shades“ mit Edelstahlgehäuse von Omega.

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Zwei goldene Ohrstecker mit orangefarbenen, gelben und rosa Edelsteinen sowie funkelnden Diamantbögen.

Ohrringe „Manhattan“ aus 18 kt Roségold mit Mandarin Granaten und Turmalinen von Bucherer. 

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Ein Tuch mit einer Illustration einer Tennisspielerin auf einem orangefarbenen Platz mit Netz, Bällen und blauem Hintergrund.

 Seidentuch „Tennis N°09“ aus mit handrol- liertem Saum von ATIE.

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Eine goldfarbene Anstecknadel in Form eines orangefarbenen Eis am Stiel vor weißem Hintergrund.

Vergoldeter „Ice Pop  Prisma Mango“ Charm mit Emaille verziert von Aliita. 

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Ein orangefarbener, flacher Schuh mit einem geflochtenen Netzmuster vor weißem Hintergrund.

Ballerina von Proenza Schouler. 

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Eine hellbraune, halbmondförmige Handtasche mit einer markanten, in sich gedrehten Griffpartie vor weißem Hintergrund.

Umhängetasche „Tika Mini“ aus recyceltem Polyester von Ecoalf.  

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Wie entferne ich Verfärbungen durch Selbstbräuner?

Ungewünschte Selbstbräunerränder an Händen oder Handgelenken lassen sich oft schon mit einem sanften Körperpeeling entfernen. Wer kein Peeling zur Hand hat, kann Zucker mit etwas Pflanzenöl vermischen und die betroffenen Stellen vorsichtig einmassieren. Anschließend gründlich abspülen und eine Feuchtigkeitspflege auftragen. 

Stylebar

Simone Ashley, bekannt aus der Netflix-Serie Bridgerton, beweist bei der Premiere von Der Teufel trägt Prada 2, wie elegant Orange in Kombination mit klarem Weiß wirken kann. Der Look zeigt, dass bereits ein einziges Kleidungsstück in Orange genügt, um einem Outfit Charakter zu verleihen.  

Simone Ashley trägt ein weißes T-Shirt und einen langen, orangefarbenen Rock mit Schößchen auf einem roten Teppich.
©Getty Images/Kate Green/Getty Images
Zwei runde goldene Ohrstecker mit funkelnden Steinen auf schwarzem Hintergrund.

Ohrstecker aus 18kt Gold mit Diamanten von Schullin 

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Langer orangefarbener Satinrock mit fließendem Saum auf hellem Hintergrund.

Rock „Ullas“ von Msch  Copenhagen bei Zalando 

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Weißer High Heel mit spitzer Kappe und dünnem Absatz auf hellem Hintergrund.

Pumps „Alina Flex“  von Michael Kors  bei Zalando

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Ein breiter Ring aus Roségold mit drei ineinander verschlungenen Bändern, die oben mit einem mit Diamanten besetzten Element verbunden sind.

Ring „Together“ aus 18 kt Gold mit Diamanten von Pomellato

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Weißes T-Shirt mit kurzen Ärmeln vor hellem Hintergrund.

T-Shirt von  Mrs & Hugs von Breuninger 

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(kurier.at)  |  Stand:

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