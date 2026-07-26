Modell in Fransenoutfit mit Sonnenbrille und Schmuck posiert vor blauem Hintergrund.
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Lifestyle

Mit Schwung: Die Fransen feiern ihr Fashion-Comeback

Sie schwingen, fließen und ziehen die Blicke auf sich. Kaum ein Detail verleiht Looks so viel Dynamik wie Fransen.

26.07.26

von Barbara Zach 

Kaum ein Detail bringt Mode so unmittelbar in Bewegung wie Fransen. Mit jedem Schritt, jeder Drehung und jeder Brise verändern sie ihre Form und verleihen Kleidung eine Dynamik, die weit über den eigentlichen Schnitt hinausgeht.

Model auf dem Laufsteg in einem bunten, glitzernden Fransen-Outfit vor sitzendem Publikum.
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Model auf dem Laufsteg mit flauschigem Oberteil, weitem ockerfarbenem Hose und passender Tasche in prunkvollem Saal.
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Model läuft auf dem Laufsteg in einem schwarzen Kleid mit langen silbernen Fransen.
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Model läuft auf einem Laufsteg in weißem Kleid mit Federbesatz, Publikum sitzt an den Seiten.
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Modell in schwarzem, hochgeschlossenem Couture-Kleid mit Fransenrock auf dem Laufsteg.
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Historisch zählen Fransen zu den ältesten Gestaltungselementen der Bekleidung. Ursprünglich erfüllten sie praktische Funktionen, später wurden sie zu dekorativen Symbolen für Handwerk, kulturelle Identität und modischen Ausdruck. Besonders in Zeiten gesellschaftlichen Wandels tauchten sie immer wieder auf.

Beiger flacher Schuh unter einem langen Fransensaum auf grauem Boden.
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Person in gelbem Fransen-Pullover steht am Meer bei Sonnenuntergang.
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Model trägt ein weißes Kleid und hält eine flauschige, helle Tasche auf dem Laufsteg.
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Junge Frau mit lockigem Haar in schwarzem Rollkragen hält eine Metallfläche und trägt Goldschmuck.
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Leicht und selbstbewusst 

In den Goldenen Zwanzigern standen sie für Aufbruch und Freiheit, in den 1970er-Jahren für Individualität und Nonkonformismus. Auch ihre psychologische Wirkung ist bemerkenswert. Bewegung zieht den Blick an. Fransen erzeugen Aufmerksamkeit, ohne auf auffällige Farben oder opulente Formen angewiesen zu sein. Sie vermitteln Leichtigkeit, Lebendigkeit und Selbstbewusstsein.

Lifehack: Wie bleiben Fransen schön in Form?

Verknotete oder zerdrückte Fransen lassen sich mit etwas Wasserdampf und einem grobzinkigen Kamm schnell auffrischen. Anschließend die einzelnen Fransen vorsichtig mit den Fingern in Form ziehen und trocknen lassen. So bleiben sie geschmeidig, beweglich und behalten ihren charakteristischen Fall.

Gemusterter braun-weißer Schal mit langen Bändern und Holzperlen an weißem Hintergrund.
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Goldene Kette mit mehreren bunten Quastenanhängern auf weißem Hintergrund.
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Rosa Slip-on-Sandale mit Fransen, Schnürung und flacher Sohle.
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Goldener Haarschmuck mit Muschel und herabhängenden Perlensträngen auf weißem Hintergrund.
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Halbmondförmige Schwarz-Weiß-Tasche mit Fransen und rundem Griff auf schwarzem Hintergrund.
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Gleichzeitig verleihen sie Looks eine emotionale Komponente, weil sie auf jeden Impuls reagieren und Kleidung dadurch fast lebendig erscheinen lassen.  2026 setzen Marken und Modehäuser auf eine zeitgemäße Interpretation. Fransen erscheinen nicht mehr ausschließlich als dekorativer Besatz, sondern werden als integraler Bestandteil von Silhouetten eingesetzt. Mal unterstreichen sie die fließende Linie eines Kleides, mal setzen sie Akzente an Säumen, Ärmeln oder Accessoires. Das Ergebnis sind Looks, die Dynamik, Handwerkskunst und moderne Eleganz miteinander verbinden und Fransen zu einem der ausdrucksstärksten Stilmittel der Saison machen.

Model auf dem Laufsteg in Fransenoberteil und Jeans, zwischen beleuchteten Holzstreben.

Fransen und Denim gehören zu den spannendsten Kombinationen der Saison. Während Jeans für eine entspannte Grundlage sorgen, bringen Fransen Dynamik und Struktur ins Outfit. Besonders modern wirken Tops, Westen oder Jacken mit Fransen zu gerade geschnittenen  Jeans in hellen Waschungen. Der Kontrast aus lässigem Denim und bewegten Details verleiht dem Look eine frische, zeitgemäße Note.

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Model auf dem Laufsteg in schwarzem Kleid mit auffälligem weiß-rotem Fransenschal.

Wer den Trend zunächst dezent aufgreifen möchte, setzt auf Accessoires mit Fransen. Taschen, Tücher oder Schmuck bringen Lebendigkeit in den Look und verleihen selbst schlichten Kombinationen mehr Ausdruck. Besonders stimmig wirken sie zu klaren Basics wie Hemden, T-Shirts oder minimalistischen Kleidern. So entsteht ein moderner Stilbruch, der den Trend alltagstauglich und unkompliziert wirken lässt.

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Model läuft über den Laufsteg in weißem Hemd, Federrock und gelben Schuhen, im Hintergrund sitzen Zuschauer.

Besonders raffiniert wirken Fransen im Zusammenspiel mit klaren Silhouetten. Schlichte Hemden, präzise geschnittene Kleider oder weit fallende Hosen bilden die ideale Bühne für bewegte Details. Dadurch entsteht Spannung im Look, ohne überladen zu wirken. Die Fransen lockern die Strenge der Schnitte auf und verleihen selbst minimalistischen Outfits ein modernes Flair.

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Roségoldene BABOR-Dose mit sechs Ampullen für Hautpflege.
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Ein Kosmetikpinsel mit fächerförmigem Borstenkopf und langem braunem Griff auf weißem Hintergrund.
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Ein Haarkamm mit schimmerndem Hornmuster auf weißem Hintergrund.
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Parfümflakon „NOMADE“ mit goldener Kappe und grünem Band auf weißem Hintergrund.
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Weiße Haarkamm-Bürste mit schwarzer Borstenseite auf schwarzem Hintergrund.
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(kurier.at)  |  Stand:

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