Mit Schwung: Die Fransen feiern ihr Fashion-Comeback

von Barbara Zach

Kaum ein Detail bringt Mode so unmittelbar in Bewegung wie Fransen. Mit jedem Schritt, jeder Drehung und jeder Brise verändern sie ihre Form und verleihen Kleidung eine Dynamik, die weit über den eigentlichen Schnitt hinausgeht.

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Historisch zählen Fransen zu den ältesten Gestaltungselementen der Bekleidung. Ursprünglich erfüllten sie praktische Funktionen, später wurden sie zu dekorativen Symbolen für Handwerk, kulturelle Identität und modischen Ausdruck. Besonders in Zeiten gesellschaftlichen Wandels tauchten sie immer wieder auf.

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Leicht und selbstbewusst In den Goldenen Zwanzigern standen sie für Aufbruch und Freiheit, in den 1970er-Jahren für Individualität und Nonkonformismus. Auch ihre psychologische Wirkung ist bemerkenswert. Bewegung zieht den Blick an. Fransen erzeugen Aufmerksamkeit, ohne auf auffällige Farben oder opulente Formen angewiesen zu sein. Sie vermitteln Leichtigkeit, Lebendigkeit und Selbstbewusstsein.

Lifehack: Wie bleiben Fransen schön in Form? Verknotete oder zerdrückte Fransen lassen sich mit etwas Wasserdampf und einem grobzinkigen Kamm schnell auffrischen. Anschließend die einzelnen Fransen vorsichtig mit den Fingern in Form ziehen und trocknen lassen. So bleiben sie geschmeidig, beweglich und behalten ihren charakteristischen Fall.

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Gleichzeitig verleihen sie Looks eine emotionale Komponente, weil sie auf jeden Impuls reagieren und Kleidung dadurch fast lebendig erscheinen lassen. 2026 setzen Marken und Modehäuser auf eine zeitgemäße Interpretation. Fransen erscheinen nicht mehr ausschließlich als dekorativer Besatz, sondern werden als integraler Bestandteil von Silhouetten eingesetzt. Mal unterstreichen sie die fließende Linie eines Kleides, mal setzen sie Akzente an Säumen, Ärmeln oder Accessoires. Das Ergebnis sind Looks, die Dynamik, Handwerkskunst und moderne Eleganz miteinander verbinden und Fransen zu einem der ausdrucksstärksten Stilmittel der Saison machen.

Fransen und Denim gehören zu den spannendsten Kombinationen der Saison. Während Jeans für eine entspannte Grundlage sorgen, bringen Fransen Dynamik und Struktur ins Outfit. Besonders modern wirken Tops, Westen oder Jacken mit Fransen zu gerade geschnittenen Jeans in hellen Waschungen. Der Kontrast aus lässigem Denim und bewegten Details verleiht dem Look eine frische, zeitgemäße Note. ©Hersteller Wer den Trend zunächst dezent aufgreifen möchte, setzt auf Accessoires mit Fransen. Taschen, Tücher oder Schmuck bringen Lebendigkeit in den Look und verleihen selbst schlichten Kombinationen mehr Ausdruck. Besonders stimmig wirken sie zu klaren Basics wie Hemden, T-Shirts oder minimalistischen Kleidern. So entsteht ein moderner Stilbruch, der den Trend alltagstauglich und unkompliziert wirken lässt. ©Hersteller Besonders raffiniert wirken Fransen im Zusammenspiel mit klaren Silhouetten. Schlichte Hemden, präzise geschnittene Kleider oder weit fallende Hosen bilden die ideale Bühne für bewegte Details. Dadurch entsteht Spannung im Look, ohne überladen zu wirken. Die Fransen lockern die Strenge der Schnitte auf und verleihen selbst minimalistischen Outfits ein modernes Flair. ©Hersteller