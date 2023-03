Analyse von hunderten Playlists: Was Einschlafmusik können muss

Zu ruhigen, atmosphärischen Klängen sanft in den Schlaf entschwinden – ein schönes Szenario. Tatsächlich offenbarte sich im Zuge der neuen Erhebung, dass viele Menschen gerne zarten Tönen zum Einschlafen lauschen. Allerdings hört ein beträchtlicher Teil abends auch anregende Musik.

Für ihre Untersuchung nahm Rebecca Jane Scarratt, Doktorandin am Center for Music in the Brain der dänischen Universität Aarhus, rund 225.000 Songs aus knapp 1.000 Schlafplaylists des Streamingdienstes Spotify unter die Lupe. Publiziert wurde die Studie vor einigen Wochen in der Fachzeitschrift PLOS One.

Zwar zeigte sich dabei, dass ein Großteil der Einschlafmusik tendenziell leiser und langsamer war: Besagte Songs fielen häufiger in die Kategorie Instrumentalmusik. Jedoch stieß man darüber hinaus auf eine beträchtliche Vielfalt bei den musikalischen Merkmalen der Playlists.