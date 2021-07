Dieser hat aber noch einen zweiten Klassiker vor dem Verfall gerettet – die „Onkel Adolph“, die 1907 als Gewinnerin der ersten „Sechs-Meter-Regatta“ in Frankreich Schlagzeilen gemacht hatte. Im Jahr davor hatten internationale Segler-Vereinigungen die 6-Meter-Klasse als Regelwerk für klassische Rennsport-Yachten festgelegt, eine komplizierte Formel verschiedener Maße, die in Summe sechs Meter ergab. Benannt ist die „Onkel Adolph“ nach dem vermögenden Hamburger Unternehmer Adolph Burmeesters, der den Bau des Schiffes in der Hamburger Werft Wilhelm von Hacht in Auftrag gegeben hatte. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Yacht in einem See versenkt, um sie vor dem Zugriff durch die NS-Rüstungsindustrie zu schützen, die es auf den tonnenschweren Eisenkiel des Boots abgesehen hatte. Das Schiff galt lange Zeit als verschollen, bis es in einem Internetforum auftauchte und in Monfalcone bei Triest originalgetreu restauriert wurde. Jetzt segeln Hopfgartner und seine BegleiterInnen stilsicher in weißem Leinen mal mit der einen, mal mit der anderen Yacht.