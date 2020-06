Zynga plant soziales Netzwerk für Games

Zynga stellte am Dienstabend in San Francisco einen neuen Treffpunkt für Online-Spieler mit dem Namen „ Zynga with Friends" vor. Zynga will sich damit auf eine breitere Basis stellen. Das Netzwerk soll bald an den Start gehen. Der Geschäftsführer von Zynga.com, Manuel Bronstein, rechnet nach eigenen Angaben mit 290 Millionen Nutzern. Es sei anders, als bisherige soziale Netzwerke, kündigte Bronstein an.