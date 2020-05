Zwei Drittel warten auf Entdeckung

Kroh

„Früher herrschte viel weniger Kommunikation zwischen den Forschern“, sagt. „Und da konnte es schon vorkommen, dass der eine nicht wusste, dass der andere das Tier bereits entdeckt und beschrieben hatte. Bestes Beispiel: Wale. Hier kamen die Wissenschaftler auf nicht weniger als 1271 Namen für nur 87 real existierende Arten.

Sogar die wahrscheinliche Gesamtzahl der Meeresbewohner konnten die WoRMS-Forscher ermitteln: 704.000 bis 972.000. Wie sie darauf kommen? Aus der Verteilung der bekannten Arten auf die Hauptgruppen des Tier- und Pflanzenreichs und aus der Rate der Neubeschreibungen rechneten die Wissenschaftler mithilfe eines statistischen Modells hoch, wie viele Arten es wahrscheinlich noch in den Ozeanen gibt. „Die meisten bisherigen Schätzungen beruhten auf Umfragen unter Experten, ein globales Register gab es nicht“, berichten die WoRMS-Forscher. Daher lagen die Schätzungen weit auseinander, viele seien zu hoch ausgefallen.

Übrigens nimmt die Rate der Neuentdeckungen unter den marinen Arten momentan deutlich zu. Jedes Jahr werden an die 2000 neue Spezies beschrieben. „Die letzte Dekade war die produktivste Phase“, schreiben Appeltans und seine Kollegen. Hält der Trend an, könnten in den nächsten 50 Jahren weitere 100.000 Spezies beschrieben werden.

Bei den großen Meeressäugern und Krebsen sind nicht mehr viele Entdeckungen zu erwarten, bei anderen Organismengruppen wie den Meerasseln, Schnecken, Fadenwürmern und Kleinkrebsen dagegen sind bisher kaum mehr als 20 Prozent bestimmt.

Bis zum Ende des Jahrhunderts hoffen die Forscher, dass 95 Prozent aller maritimer Arten gefunden sind.