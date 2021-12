Gutes Geschäft: In der Villa von Chris Martin und Dakota Johnson

So lässt es sich leben: Nicht nur, was die Luxusimmobilien angeht, die der britische Sänger Chris Martin bewohnt. Auch was seine schnell gemachten Geschäfte angeht. Martin und seine relativ neue Liebe Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey) haben sich erst im Vorjahr ein Haus in Malibu um 12,5 Millionen Dollar gegönnt.

Jetzt hat der 44-jährige Ex von Gwyneth Paltrow die Bleibe aber schon wieder verkauft - mit stolzen zwei Millionen Dollar Gewinn. Fast zeitglich leistete er sich wenige Kilometer entfernt eine andere Villa um 14,4 Millionen. Das Anwesen garantiert mehr Privatsphäre und hat mehr Land. "Er weiß, dass es eine großartige Rendite ist", so ein Immobilienexperte zum Onlineportal E! über den Kauf.

Gleich mehrere Häuser gehören dem Sänger in Malibu. "Er liebt die Gegend und hat Immobilien aufgekauft", fügt der Insider hinzu. In der kürzlich verkauften Villa wurden Johnson und er das letzte Mal im März gesehen. Dort hatten sie sechs Schlafzimmer und neun Badezimmer inklusive Pool und Kinoraum zur Verfügung. Die Bilder der Luxusimmobilie: