Home-Couture: Im Bett mit Versace, am Herd mit Dolce & Gabbana

160 Jahre nach seiner Gründung präsentierte Louis Vuitton im Salone del Mobile auch diesen „Diamond Armchair“ aus rotem Leder, entworfen von Marcel Wanders, https://www.louisvuitton.com

Mailand, das Mekka aller Lifestyle-Nomaden, konnte heuer beim alljährlichen Salone del Mobile 400.000 Besucher verzeichnen, mehr als bei den gut besuchten Modemessen. Das Interesse an schönen Möbeln boomt. Gute Handwerkskunst steht dabei an erster Stelle. Das zeigten Labels wie Hermès, Chanel, Gucci oder Louis Vuitton bislang bei ihren Modekollektionen, jetzt führen sie das mit ihren Home-Collections fort und bringen den Glanz der Haute-Couture in unsere Wohnzimmer. Denn dank Internet, Online-Shopping, Influencern, Facebook & Co ist die Schnelllebigkeit der Bilder auch im Interior-Bereich angekommen – ein Trend, dem nicht nur große Modehäuser folgen wollen. Natürlich bringen Möbel und Wohnaccessoires auch neue, lukrative Einnahmequellen mit sich.