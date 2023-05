Eisheilige: Warum den meisten Blumen die kalte Sophie egal ist

„Ganz sensibel sind Kohlrabi und Knollensellerie. Werden diese zu früh gepflanzt und so zu niedrigen Temperaturen – unter 12 Grad – ausgesetzt, bilden diese keine Knollen aus. Die Ernte bleibt aus.“

Übrigens: Wenn es die nächsten Tage trüb und regnerisch wird, ist das die beste Zeit, um Topfpflanzen, die man im Keller oder in der Garage überwintert hat, ins Freie zu stellen. „Stellt man die Töpfe nämlich in die pralle Sonne, bekommen die Pflanzen einen Sonnenbrand, also braune unschöne Blätter“, weiß Fellner. Sollte sich die Sonne länger blicken lassen, stellt man sie an einen schattigen Platz oder bedeckt sie ein wenig.