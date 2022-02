Diese Häuser aus TV-Serien treiben Wohnungspreise in die Höhe

Von Monicas Apartment aus der Erfolgsserie "Friends" bis zu Carrie Bradshaws Wohnung in der Perry Street: Die Serienwelt hat einige ikonische Immobilien hervorgebracht. Pünktlich zum Remake von "Der Prinz von Bel-Air“, dem TV-Klassiker mit Will Smith, wollte uswitch.com herausfinden, wie sehr die Nähe zu einer berühmten Serienkulisse den Wert von umliegenden Grundstückes steigern kann.

Zu diesem Zweck verglich sie den durchschnittlichen Immobilienwert eines Hauses mit derselben Postleitzahl des berühmten Serienhauses mit dem durchschnittlichen Immobilienwert eines Hauses in der gleichen Straße wie das Serienhaus. Danach berechneten sie, welcher Drehort den Wert der Immobilien in der Umgebung am meisten in die Höhe trieb.

Kultvilla aus "Prinz von Bel-Air"

Den ersten Platz im Ranking belegt die Villa aus "Der Prinz von Bel-Air". Sie erhöht laut uswitch.com den Wert der umliegenden Immobilien am meisten. Im kalifornischen Brentwood liegt der durchschnittliche Immobilienwert mit derselben Postleitzahl auch ohne bekannten Drehort in der unmittelbaren Nachbarschaft bei knapp 2,2 Millionen Euro.

Dieser Wert steigt jedoch um satte 222 Prozent, wenn die Immobilie in der gleichen Straße wie die kultige Villa liegt: Dort kosten die Häuser im Durchschnitt knapp über sieben Millionen Euro.