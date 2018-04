Wien-Marathon: Dieser Mann lief jedes Mal durchs Ziel

Auch im „Club 34“ wird der Simmeringer Herbert Christian geführt. Auf die Frage, den wievielten Marathon er am Sonntag in Angriff nehmen wird, sagt er wie aus der Pistole des Starters geschossen: „Das 35. Mal.“ Und mit einer leichten Zeitverzögerung: „Mehr waren es ja bisher noch nicht.“

Menschen wie Herbert Christian lösen bei anderen Neid oder Bewunderung aus. „Ich bin kein Trainingsweltmeister“, gibt der 70-Jährige zu. Womit er natürlich ein wenig tiefstapelt. Denn wenn er erneut unter der 4-Stunden-Grenze bleiben will, schafft er das nur, wenn er vier bis fünf Mal zum Training in die Hauptallee fährt. Christian ist nebenbei fünf Mal in New York, ein Mal in Chicago, ein Mal in Berlin und ein Mal auf Mallorca gelaufen. Sein Resümee: „Der imposanteste Marathon ist ganz sicher der in New York, aber der Schönste ist doch der Wiener.“

Als Junger ist er nach drei Stunden durchs Ziel gelaufen, heute ist ihm die Zeit „in Wirklichkeit wuaschd“. Die Devise lautet für ihn: „Durchkommen.“ Und das ist spätestens ab Kilometer 35 ein harter Kampf mit dem inneren Schweinehund. Den er bisher immer gewonnen hat. Aus folgendem Grund: „In der Sekunde, in der du durchs Ziel läufst, ist die ganze Quälerei vergessen.“