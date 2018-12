Wie ein im Klo versenkter Ring nach 10 Jahren wieder auftauchte

Als sie vor knapp zehn Jahren ihr Badezimmer putzte, purzelte der Frau ihr diamantbesetzter Ehering aus Gold in einem unachtsamen Moment vom Finger – und direkt in die Toilette. Alle Versuche, das Schmuckstück zu bergen, scheiterten. Somers musste sich damit abfinden, den Ring für immer verloren zu haben.

Auch im Freundeskreis war das traurige Missgeschick danach Thema. So kam es, dass Ted Gogol davon erfuhr, wie er der Regionalzeitung Press of Atlantic City erzählte. Mit Gogol geriet die Information über den versenkten Ring an die richtige Adresse, denn der US-Amerikaner arbeitet für die kommunalen Abwasserwerke. Er sitzt also dort, wo das, was in der Toilette runtergespült wird, landet.

Hoffnungen darauf, den Ring wiederzufinden, machte Gogol Stanton jedoch nicht. Er versprach allerdings, beim nächsten Gang durch die Kanalisation nach dem Goldring Ausschau zu halten.

Was er damals nicht wusste: Es sollten Jahre vergehen, bis er dabei auf diesen stoßen sollte.