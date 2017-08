Mary Grams ist ein wahrer Glückspilz: Die 84-jährige Kanadierin aus der Stadt Alberta verlor im Jahr 2004 bei der Gartenarbeit ihren Verlobungsring. Für Grams, die den Ring 1951 von ihrem späteren Ehemann Norman Grams erhielt, schien er für immer verloren. "Wir haben auf allen Vieren überall gesucht. Wir konnten ihn nicht finden", erinnert sich Grams im Interview mit CBC. Schließlich entschloss sich die damals 71-Jährige dazu den Ring zu ersetzen - ihr Mann erfuhr nichts von dem Missgeschick.

Karotte samt Ring aufgetaucht

Nun, 13 Jahre später, tauchte das Schmuckstück wie durch ein Wunder wieder auf. Grams, die mittlerweile umgezogen ist und Haus und Garten ihrem Sohn und dessen Frau überlassen hat, konnte es kaum glauben, als ihre Schwiegertochter Colleen Daley ihr erzählte, dass sie den Ring auf einer Karotte im Gemüsebeet gefunden hatte.

Nachdem Daley die Rübe inklusive Ring aus der Erde gezogen hatte, fragte sie ihren Mann, ob dieser den Ring wiedererkenne. Dieser erinnerte sich noch an den Verlust des Verlobungsrings. "Wenn man es sich anschaut, sieht man, dass sich der Ring perfekt um die Karotte gelegt hat. Es sah ziemlich komisch aus", erzählte Daley CBC.

Mary Grams, die mittlerweile verwitwet ist, wird den Ring nun auch künftig tragen und in Ehren halten.

Mary, 84, says she didn't know if they were kidding or not, but when her granddaughter brought the carrot over - she knew: "It's mine!" #yeg pic.twitter.com/Ft7IMUeSMR — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15. August 2017

Yesterday Mary's family called her and told her they'd found her long lost ring, in a carrot they pulled for dinner at the family farm. #yeg pic.twitter.com/I7SEnl49T0 — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15. August 2017

This wedding ring was lost in a garden near Camrose 13 yrs ago. Lucky for Mary Gram this carrot helped her get it back. Dets tonight. pic.twitter.com/VqIS55iSXj — Taylor Oseen (@CTVTaylor) 15. August 2017

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ein verloren geglaubter Ehering auf einer Karotte wieder auftaucht. Vergangenes Jahr fand ein Mann in Deutschland seinen Ring in dem Gemüse eingewachsen wieder. Er hatte ihn drei Jahre lang vermisst (mehr dazu hier).