Die Heimkehr der Maori

Reischek

Neuseeland

Canterbury

Christchurch

Maori

Weltmuseums

(1845–1902, Bild) war ein oberösterreichischer Naturforscher und Museumskurator. 1877 reiste er nach, um als Tierpräparator amMuseum vonzu arbeiten. Während seines zwölfjährigen Neuseeland-Aufenthaltes sammelte er mehr als 450 Artefakte der, die heute zentraler Bestandteil der Neuseeland-Sammlung des Wienersind.

Seine Tagebuchaufzeichnungen belegen: Reischek war ein ausgezeichneter Beobachter, aber auch ein skrupelloser Sammler im Dienste der Wissenschaften. Seine freundschaftlichen Kontakte zu den Maori hinderten ihn nicht daran, ihre ausdrücklich für tapu (sakrosankt) erklärten, alten, verlassenen Siedlungs- und Begräbnisplätze zu plündern. Reischek selbst war der Ansicht, dass er wissenschaftliche Rettungsarbeit leiste und den anthropologischen Wissenschaften einen großen Dienst erweise.

Damals herrschte in Wissenschafterkreisen die Ansicht, dass die "Naturvölker" im Zusammenprall mit der europäischen Zivilisation aufgrund einer "gesetzmäßigen natürlichen Selektion" zum Aussterben verurteilt wären. Die Anthropologie hätte daher die Aufgabe, für die Konservierung kultureller und biologischer Dokumente zu sorgen. Viele europäische Wissenschaftler forschten in den Kolonien. Und so kam es, dass Schädel und Skelette, Haar-, Haut- und Gewebeproben sonder Zahl in Museen wanderten.