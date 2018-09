Wegen Afros ausgelacht: Twitter-User stärken Mädchen den Rücken

Auf Twitter berichtete eine Mutter vergangene Woche, dass ihre Tochter in der Schule wegen ihres Afros ausgelacht wurde. Demnach habe das Kind zwei Tage lang Zöpfchen getragen, damit seine Locken besonders schön und voluminös aussehen. In der Schule angekommen, erntete es jedoch Spott statt Staunen. Am Morgen sei die Sechsjährige "so stolz auf ihre Locken" gewesen, berichtet die Mutter auf dem Kurznachrichtendienst weiter. "Nach der Schule war sie so geknickt wegen der negativen Reaktionen."