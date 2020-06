Website zeigt Freizügigkeit auf Facebook

„We know what you`re doing" - „Wir wissen, was du tust" - lautet die Website des 18-jährigen britischen Webdesigners Callum Haywood. Dieser will damit aufzeigen, wie freizügig Menschen heutzutage nach wie vor mit ihren eigenen Daten – wie Telefonnummern oder Status-Updates über den Chef oder den eigenen Drogenkonsum umgehen.