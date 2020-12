Warum Wien die Hauptstadt des Sex ist

Vulva und Phallus links und rechts vom Riesentor des Stephansdoms

Und weil der Sex „anständigen“ Frauen verboten war, blühte die Prostitution. Im Mittelalter schon, im Stubenviertel, das heute noch so heißt. In den Badestuben konnte es schon sein, dass im wohlriechenden Wasser eine Dame auf den Badegast wartete. Bei Ritterturnieren wartete auf den Sieger eine Liebesnacht und in den engen Gassen des mittelalterlichen Wien boten sich Prostituierte wie in Auslagen an, weswegen sie den Namen „Fensterschwalben“ bekamen. Was man nicht gerne ausspricht, dem gibt man eben verniedlichende Namen.