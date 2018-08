Warum Ivanka Trump sich selbst bewirbt

Ihre Position ermöglicht ihr jedenfalls kostenlose Öffentlichkeit und damit auch ihrem Unternehmen organisch wirkende Werbung. Denn Bilder von Ivanka Trumps Outfits werden sowohl in den sozialen als auch in traditionellen Medien verbreitet. Sie ist aber nicht die erste First Daughter (oder stellvertretende First Lady, wie sie häufig bezeichnet wird), die durch ihre Outfitwahl den Markt beeinflusst. Dazu heißt es im Wall Street Journal:

"First Ladies und Daughters haben das Potenzial, durch ihre Kleidungswahl Millionen von Dollar für Bekleidungsunternehmen zu machen. Eine Studie zu Michelle Obamas Outfits in ihrem ersten Jahr im Weißen Haus, die von dem Finanzprofessor David Yermack an der New York University durchgeführt worden war, hat gezeigt, dass die Nachfrage nach bestimmten Designern oder Händlern anstieg, nachdem sie deren Kleidung getragen hatte. Der Unterschied für Ms. Trump ist, dass eine der Marken, die sie bewerben kann, ihre eigene Firma ist."