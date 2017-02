Das Weiße Haus macht unverhohlen Werbung für das Modeunternehmen der Präsidententochter Ivanka Trump, das sich mit Boykottaufrufen konfrontiert sieht (kurier.at berichtete). "Geht und kauft Ivanka-Sachen!", appellierte nun auch Kellyanne Conway, Spitzenberaterin von Donald Trump. Am Donnerstag sagte sie während eines Interviews mit Fox News, die Marke der Präsidententochter sei ein "wunderbares Label" und die Produkte ließen sich auch im Internet kaufen.

Conway kritisierte, dass Ivanka Trump "benutzt" werde, um ihrem Vater zu schaden. Sie rühmte die Trump-Tochter als "sehr erfolgreiche Geschäftsfrau" und als Advokatin für die Rechte der Frauen in der Arbeitswelt. Die Präsidentenberaterin sagte, sie selber besitze Ivanka-Trump-Produkte - und werde nach dem Interview weitere einkaufen.

Die Präsidentenberaterin bezeichnete ihre Äußerungen selbst als "kostenlose Werbung" für die Ivanka-Trump-Marke. Am Vortag hatte sich bereits der Präsident selbst für die Firma seiner Tochter in die Bresche geworfen (kurier.at berichtete). Trump attackierte die Kaufhauskette Nordstrom hart dafür, dass sie die Modekollektion der Tochter aus dem Sortiment genommen hatte, woraufhin national und international Stimmen laut wurden, die Trump Amtsmissbrauch vorwerfen.

Seine Tochter werde von Nordstrom "so unfair" behandelt, schrieb der Präsident am Mittwoch auf Twitter. "Schrecklich!", fügte er hinzu.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!