Warum englische Schüler im Atmen unterrichtet werden

An 370 Schulen in England wurden Achtsamkeits-, Atem- und Entspannungsübungen in den Unterrichtsplan aufgenommen. Die Kinder sollen auf diese Art und Weise verstehen, dass es wichtig ist, sich um die eigene psychische Gesundheit zu kümmern.

Neue Herausforderungen

Das Programm soll zunächst zwei Jahre an den Schulen laufen. Die Regierung erhofft sich, dadurch Informationen darüber zu gewinnen, was Schülern in der Entwicklung ihrer psychischen Gesundheit helfen kann. "Wir sind heute als Gesellschaft bezüglich psychischer Gesundheit offener als je zuvor, aber die moderne Welt hat neue Herausforderungen für unsere Kinder hervorgebracht", sagt der englische Bildungsminister Damian Hinds zum Independent. "Schulen und Lehrer haben nicht alle Antworten und können sie auch gar nicht haben, aber wir wissen, dass sie eine besondere Rolle spielen können. Darum haben wir einen der größten Versuche bezüglich psychischer Gesundheit an Schulen gestartet."

Durchgeführt wird der Versuch vom " Anna Freud National Centre for Children and Families" in Zusammenarbeit mit dem University College in London. Es handelt sich weltweit um eines der größten Projekte dieser Art.

Konkret bekommen die Schüler bereits in der Grundschule Muskelentspannungstechniken, Aufmerksamkeitsübungen und Atemtechniken beigebracht. In weiterführenden Schulen werden diese körperlichen Übungen um Informationssitzungen erweitert, in denen sich Schüler, Experten und Lehrer austauschen können.