Warum Bambusbecher gesundheitsschädlich sein können

Der Stoff Melamin steht in Verdacht, das Blasen- und Nierensystem zu schädigen. Formaldehydgas wird als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft. Die Stoffe werden in höherem Maße frei, wenn das Geschirr über längere Zeit mit hoher Temperatur erhitzt wird. Wenn die Becher im Inneren mit einer dieser Substanzen beschichtet sind, können sich Kunststoffteilchen lösen und im Kaffee landen. Mit jedem Waschgang im Geschirrspüler wird der Becher angegriffen und mehr Material kann in das Lebensmittel übergehen.

Alternativen

Bei der Umweltberatung in Wien kennt man keine Daten zur Ökobilanz von Geschirr aus Bambus. Der Problematik des Einsatzes schädlicher Stoffe ist man sich bewusst. Es gibt aber andere Alternativen zum Einwegbecher aus Pappe oder Plastik als Bambus. Die Umweltberatung Wien empfiehlt für den „Coffee to go“ Behältnisse aus Edelstahl. „Bei einer solchen Anschaffung sollte man sicher aber im Vornherein überlegen, ob man den Becher auch wirklich häufig genug verwendet, sonst fällt die Ökobilanz auch hier schlecht aus“, sagt Elisabeth Tangl. Sie plädiert ohnehin dafür, sich „auch mal zehn Minuten wohin zu setzen und den Kaffee in Ruhe zu genießen“.