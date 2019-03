Vom Helden zum Verbündeten: Wie ist ein moderner Opa?

Gebremst wurde diese Entwicklung durch zwei Weltkriege. Die aktuelle Großvater-Generation, die 1940er, ist die erste in der europäischen Geschichte ohne Krieg und Elend in der Biografie. Zu dieser Generation gehört auch der Berliner Psychologe und Psychotherapeut Wolfgang Krüger, der schon lange im Bereich Familie, Beziehung und Gesellschaft forscht. „Die Großväter kamen früher oft gebrochen und traumatisiert zurück, aber es wurde darüber nicht gesprochen. Im Krieg war diese Verdrängung notwendig, aber so wurde das gesamte Gefühlsleben runtergefahren.“