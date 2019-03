Essay: Unsere Opas können alles - außer Windeln wechseln

So musste ich über das Opahafte erst nachdenken, als ich Vater wurde. Im Moment der Geburt tritt ja nicht bloß ein Kind auf den Plan, sondern jeder eine neue Rolle an, Mutter und Vater und Tante und Opa ...

Alle lernen sich und einander neu kennen, nicht immer friktionsfrei, aber interessant. Mein Vater sprang in die neue Position, als ob er darauf gewartet hat. Vielleicht wollte er etwas nachholen, meine Kindheit hat er nach früher Scheidung nur im Zweiwochenrhythmus erlebt. Auch der mutterseitige Opa stand bereit, bei ihm ortete ich die große Freude am Enkelsohn nach zwei eigenen Töchtern. Jedenfalls nahmen alle mit Inbrunst in ihre neuen Rollen ein.