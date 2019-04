Viraler Gorilla-Selfie: Hier posieren Primaten mit Rangern

Geheimnis liegt in Aufzucht

Doch wie kommt es, dass die Affen derart menschliches Verhalten an den Tag legen? Im Interview sagte Mburanumwe, dass die Gorillas durch den intensiven Kontakt zu ihren Pflegern deren Gestik und Mimik zu imitieren begannen. Aufrecht auf zwei Beinen zu stehen sei etwa der Versuch der Tiere, "wie Menschen zu sein".

Dennoch: Der Schnappschuss ist ein Glückstreffer. Denn allzu oft seien die inzwischen zwölf und 14 Jahre alten Gorilladamen nicht stehend anzutreffen. "Ich war sehr überrascht, es zu sehen...also ist es sehr lustig. Es ist sehr merkwürdig zu sehen, wie ein Gorilla einen Menschen imitieren und aufstehen kann."

Dem Mensch-Tier-Selfie wurde in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen große Aufmerksamkeit zuteil. Ein Lichtblick im oft gefährlichen Alltag der Ranger im Nationalpark an der Grenze zu Ruanda und Uganda: Laut BBC wurden im vergangenen Jahr fünf Ranger im Virunga Nationalpark von mutmaßlichen Rebellen getötet. Seit 1996 wurden über 130 Park-Ranger getötet.