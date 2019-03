Unvergessliche Begegnung: Gorillas im Regenwald

Das Herz schlägt wie eine Buschtrommel. Auch der mächtige Silberrücken, der Oberboss, kommt mir jetzt ganz nahe, keine drei Meter entfernt mustert er mich kritisch. Es ist eine Begegnung, die man nicht vergisst.

36 habituierte, also an Menschen gewöhnte Gorilla-Gruppen gibt es im ugandischen Teil des Bwindi-Regenwalds. Wilde Gorillas würden übrigens sofort angreifen. In diesem Fall würde diese Geschichte nicht erscheinen. Mein Lieblingsgorilla, ein ausgewachsenes Weibchen, ist ganz friedlich und lässt sich grünes Blätterzeugs munden. Ich habe sofort den Verdacht, dass wir für die Berggorillas so etwas wie das tägliche Frühstücksfernsehen sind.

Das Grauen vor dem Rückweg

Hoffentlich sind wir ein interessantes Programm. Auch der Silberrücken, geschätzte 200 Kilo schwer und 1,75 Meter groß, denkt offensichtlich mehr ans Fressen als an mich. Nur manchmal schaut er mich mit seinen braunen Augen interessiert und nachdenklich an. Ob er ahnt, dass mir schon vor dem Rückweg graut?

Nach einer Stunde geht es auf steilen Pfaden durch den Regenwald wieder bergab. Ich muss an Hemingway denken, der Afrika liebte, aber eine panische Angst vor Schlangen hatte. Nein, ich will nicht wissen, was hier entlang der Wege herumkriecht. Mein Gorilla und ich, wir haben uns endlich getroffen. Und nur das ist es, was am Ende zählt.