Vermeintliches Anti-AfD-Plakat von Coca Cola erregt Aufsehen

Täuschend echt

Auf den ersten Blick war dies jedoch nicht zu erkennen: Immerhin war der Werbebanner mit einem Bild des Coca-Cola-Weihnachtsmannes und dem Logo des Konzerns versehen. Dementsprechend groß war auch der Wirbel rund um das täuschend echt wirkende politische Statement des Unternehmens.

"Ist das echt?"

Die Meldung über das am Lützowplatz in der Nähe der CDU-Zentrale in Berlin aufgestellte Plakat erreichte auch die AfD. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD Sachsen, Maximilian Krah, machte seinem Ärger über die Aktion via Twitter Luft.

In zwei Postings hielt er auf Deutsch und Englisch fest, dass die AfD die größte Oppositionspartei in Deutschland sei und Donald Trump politisch nahe stehe. Er stelle außerdem die Fragen: "Ist das echt? Falls nein: Was tun Sie dagegen?"