USA: Schüler kippte fast hundert Jahre altes Schneeballwurfverbot

Kurz vor Weihnachten hat ein Grundschüler das fast hundert Jahre alte Schneeball-Wurfverbot in der US-Gemeinde Severance im Bundesstaat Colorado gekippt. Der Gemeinderat sei einem entsprechenden Antrag des Drittklässlerst Dane Best (9) einstimmig gefolgt, sagte Gemeindesprecher Kyle Rietkerk am Mittwochabend (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur. Er bestätigte damit US-Medienberichte.

Recht auf Schneeballschlacht

Dane habe vor dem Gemeinderat unter anderem argumentiert: "Jeder in Severance sollte in der Lage sein, eine Schneeballschlacht zu haben, wie überall auf der Welt."