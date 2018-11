US-Student entdeckt Danny-DeVito-Schrein hinter Handtuchspender

Es begann mit einem Gerücht: Am Campus der State University of New York sprach sich in den vergangenen Monaten herum, dass angeblich ein geheimer Raum am Gelände der Universität existiere. Darin solle sich ein Altar verbergen, der keinem Geringeren als Schauspieler Danny DeVito gewidmet ist. Ein Student fasste sich schließlich ein Herz – und machte sich zusammen mit Freunden auf die Suche nach dem verborgenen Schrein.

Und siehe da: Evan, so der Name des jungen Mannes, wurde tatsächlich fündig. Auf einer Herrentoilette. "Ich dachte wirklich, dass die Leute Witze machen oder dass er zumindest nicht versteckt ist", sagte der junge Mann gegenüber der Online-Plattform The Daily Dot.