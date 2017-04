Die Bademodenausgabe der Sports Illustrated erscheint jährlich im Februar und hat in den USA Kultstatus. Im vergangenen Jahr war mit Ashley Graham auf dem Cover der 52. Ausgabe erstmals ein Übergrößenmodel zu sehen (mehr dazu hier).

Dieses Jahr wird diese Ehre den US-Olympionikinnen Simone Biles und Aly Raisman aus dem Gymnastik-Team zu teil. Biles und Raisman konnten bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen Jahr einige Medaillen mit nach Hause nehmen, Biles wurde von der Associated Press zur weiblichen Athletin des Jahres ernannt. Raisman bekam eine eigene Reebok-Kampagne, unter deren Sujets sie sich auf Instagram bei all jenen bedankte, die sie früher dafür ausgelacht hatten "zu stark" zu sein.

Erfolgreich und sexy

Simone Biles ist Kritik an ihrer Figur ebenfalls nicht unbekannt. Erst kürzlich wurde sie auf Twitter für ihren muskulösen Körper kritisiert (mehr dazu hier), reagierte aber schlagfertig mit der Aussage: "Ihr könnt über meinen Körper urteilen so viel ihr wollt, aber am Ende des Tages ist es MEIN Körper."

"Aly und Simone repräsentieren alles, was heute an Frauen schön, stark und inspirierend ist", sagte MJ Day, Redakteurin der Bademodenausgabe von Sports Illustrated, gegenüber dem zur Zeitschrift gehörenden Blog Swim Daily. "Frauen, die nicht nur elitäre Athletinnen sind und beeindruckend und faszinierend bezüglich ihrer beruflichen Leistungen, sondern auch sexy und wunderschön vor der Linse des Fotografen James Macari. Ich liebe es, sie auf komplett unterschiedliche Art und Weise in der Bademodenausgabe strahlen zu sehen und diese großartigen und gewaltigen Bilder mit der Welt teilen zu können. Für diese Frauen, ihre Schönheit und was sie erreichen können, gibt es keine Grenzen."

Auf Instagram gibt es bereits erste Einblicke in die kommende Bademodenausgabe.

Big news: America's sweetheart @simonebiles will be featured in the 2017 @si_swimsuit issue. ???? Ein von Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 9:31 Uhr

Five months after turning heads in #Rio, @alyraisman will be in the 2017 @si_swimsuit issue. #siswim ???? Ein von Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 9:27 Uhr