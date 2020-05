Computer

„Reform“ ist eine Online-Anwendung, die auf der Technik des Schweizer Künstlers Igildo G. Biesele basiert und Ihnen neue Lösungsansätze für grafische Designprobleme bietet. So einfach das Verschieben und Drehen von Formen zunächst erscheinen mag – es hat vielfältige und erstaunliche Auswirkungen auf kreative Prozesse, so Tim Drabandt, dem Entwickler des Online-Konzepts. Kostenlos auf, Tablet und Co: reform.typemachine.com