Wissen, was kommt: Datenvielfalt

Produkte wie Swingbyte (siehe „ Schwunganalyse“) oder Beddit (siehe „ Nachtschwester“) generieren eine große Menge an Daten. Einerseits definiert diese Aufzeichnungsflut den Erfolg „smarter“ Technologien, andererseits stellt sich damit auch die Frage, wie diese Daten nachhaltig aufbewahrt werden können. Informationen über Ihren Schlaf sollten nicht nur innerhalb der Beddit-App abrufbar sein. Das würde Ihnen helfen, auch in 10 Jahren – wenn es Beddit möglicherweise gar nicht mehr gibt – auf gesundheitsrelevante Daten zurückzugreifen, die Sie heute aufzeichnen. Auch wenn es derzeit noch an sinnvollen Umsetzungen solcher Smart-Archive fehlt, könnten sie in der Zukunft die Basis nachhaltiger Technologien sein.