Wissen, was kommt: Instrumentendesign

Abgesehen von der Kommunikationsrevolution, die iPhone und Co. vor wenigen Jahren ausgelöst haben, ist die iOS-Familie ( iPhone, iPad und Co.) auch stark in den Reihen digitaler Instrumente vertreten. Mussten früher Controller mit teuren Prozessoren und Software zusammengeführt werden, kommt heute das iPhone immer mehr zum Einsatz. Der Kunde zahlt nur noch für den Controller (wie z.B. eine Gitarre, siehe „Zupfinstrument“) – die Berechnung übernimmt das Smartphone.