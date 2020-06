„Boddie“ ist eine weitere Smartwatch-Variante, die auch einige neue Features bietet. So legt „Boddie“ auch auf das Wert, wovon es entschieden zu wenig gibt: auf Ruhemomente. Durch das Umdrehen des Ziffernblatts werden alle Hinweise und Alarme deaktiviert, so dass Sie ungestört den Tag genießen können. Im aktiven Modus verbindet sich die kluge Uhr per Bluetooth mit Ihrem Smartphone (iOS oder) und benachrichtigt Sie über alle neuen Einträge in Ihre sozialen Netzwerke, informiert Sie über SMS und E-Mails und weist auf Anrufe hin. Darüber hinaus dient „Boddie“ als Fernsteuerung für Ihren Audio-Player oder als Aufzeichner Ihre Bewegungen per Beschleunigungs-, Gyro-, Thermo-, und Magnetsensorik. Für umgerechnet 100 Euro online vorbestellbar, Auslieferung erfolgt in sechs Monaten. www.boddie.me