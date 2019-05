Twitter-Debatte über weiblichen Körper: So ahnungslos sind Männer

Auch die in der Werbung für Tampons und Binden verwendete blaue Flüssigkeit würden den Berichten zufolge viele Männer nicht hinterfragen: "Meine Mitschüler in der High-School fragten mich einmal, ob mit meine Periode nichts ausmacht, weil sie blau ist, und das meine Lieblingsfarbe ist. Sie dachten tatsächlich, dass die in Tamponwerbung verwendete Flüssigkeit die 'echte Periode' ist."