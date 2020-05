Kurztrip ins Papayaland

Die exotische Üppigkeit erklärt sich daraus, dass vieles, das im hauseigenen Haubenlokal auf den Tisch kommt, direkt vor Ort in einem 140 Meter langen Gewächshaus mit tropischem Klima produziert wird. Zwölf Tonnen Früchte und Gemüse sind es pro Jahr. Aber nicht nur Papayas, Bananen und Süßkartoffeln, auch Buntbarsche landen frisch gefangen oder auf dem Umweg über die hauseigene Räucherkammer in der Küche. Das Produktionshaus ist für die Besucher nur zum Teil zugängig. Auf einem Rundweg können sie aber beim Anbauen und Ernten nach Bio-Kriterien zusehen.

Die Sehnsucht nach den schönen Seiten der Tropen hatte in den 1980er-Jahre schon zu rentablen Geschäftsideen geführt. Darunter „ Center Parcs“, ein niederländisches Feriensiedlungsunternehmen, das mit einem Stück Bade-Karibik unter einem Kuppeldach Urlauber im winterkalten Mitteleuropa zu „Tropentrips“ verführte. Eine Europasensation wurde das im niederländischen Arnhem eröffnete Tropenhaus des Tiergartens „Burgers Zoo“, in dem man, auch heute noch, in einer ausladenden Dschungelsimulation spazieren und speisen kann.

Heute hütet man diesen Zitrus-Schatz mit seinen bis zu 180 Jahre alten Exemplaren in Glashäusern auf dem Parkgelände. Die Ernte dieser historischen Raritäten – beispielsweise „Buddhas Hand“ oder die „Gestreifte Landsknechthose“ – landen in einigen wenigen exklusiven Restaurants, wie dem „Steirereck“ in Wien.

Ursprünglich war das Eintauchen in die Tropenwelt ein aristokratisches Vergnügen. Adel und reiche Bürger leisteten sich für ihre Leidenschaft und zum Zweck der Repräsentation im 18. Jahrhundert teure „Pomeranzenhäuser“. In der kaiserlichen Pflanzensammlung der Orangerie vonpflegte man glanzvolle Winterfeste zu feiern. Eine Fußbodenheizung wärmte gleichermaßen die Zitrusbäume und die Hofgesellschaft, die inmitten der Kübelpflanzen tafelte.

Die Anfänge gehen auf den Bau einer Verdichtungsanlage durch die „Transitgas AG“ in der Gemeinde Wolhusen zurück, die durch eine die Schweiz durchquerende Pipeline Erdgas von der Nordsee nach Italien pumpt. Die Abwärme der Verdichtungsanlage nutzte man von Anfang an für Glashäuser, in denen zunächst im Winter Erdbeeren angebaut wurden.