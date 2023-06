Kulturdebatten auf TikTok?

Die Kommentarspalten unter den Videos erinnern an so manche Kulturkritik im Feuilleton - nur eben im Stil der Generation Z. Es finden sich häufig Diskussionen, ob das Video dem Trend - oder vielmehr dem Werk von Wes Anderson - denn überhaupt gerecht würde. Man unterstellt sich gegenseitig, noch nie einen Film von Anderson gesehen zu haben und heuchlerisch ausschließlich für Klicks auf den Trend aufzuspringen. Unter dem Titel "Jetzt tu nicht so, als wärst du in einem Film von Wes Anderson" nehmen sich viele der Creator selbst nicht zu ernst.