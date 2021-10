Filmkritik zu Wes Andersons "The French Dispatch": Sehr viel mehr davon

Sie treffen sich in der französischen Stadt Ennui-sur-Blasé, wo vier außergewöhnliche Geschichten, darunter ein Krimi, entstehen. Die Storys sind von der Erinnerung an Howitzer geprägt und werden für die letzte Ausgabe des „French Dispatch“ zusammengetragen.

Natürlich gibt es keine französische Stadt namens Ennui-sur-Blasé, was ungefähr so viel bedeuten würde wie „Langeweile an der Gleichgültigkeit“. Auch „The French Dispatch“, ein Magazin mit Sitz in Kansas, existiert nicht. Ähnlichkeiten mit dem legendären US-Magazin The New Yorker sind aber keineswegs zufällig; und die Vorliebe für alles Französische in „The French Dispatch“ stammt eindeutig aus der geistigen Wahlheimat von Regisseur Wes Anderson, der als geborener Texaner Zeit seines Lebens vom New Yorker schwärmte und immer schon in Frankreich leben wollte.