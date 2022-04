Wenn Dreijährige einkaufen gehen: Netflix-Show sorgt für Begeisterung

Sie fahren alleine mit dem Bus, bringen frischen Fisch auf den Markt oder gehen in den Supermarkt einkaufen. In der Reality-Show "Old Enough" sind dreijährige Kinder in Japan zu sehen, wie sie Dinge erledigen, die sonst Erwachsene machen. Die neu auf Netlix veröffentlichte Serie sorgt auf Twitter und Co. bereits für unzählige Diskussionen.

Der Großteil scheint ganz begeistert von der Produktion, in der Kinder auf sich gestellt sind und damit für großes Amüsement, Spannung und Rührung bei den Sehern sorgen.

"Es ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ich muss in jeder Folge weinen", schreibt ein Zuseher auf Twitter. Ein anderer meint: "Die Show ist so eigenartig, aber ich bin süchtig danach. Unglaublich, was diese Kinder schaffen."

"Old Enough" ist damit offenbar die Show der Stunde, die für große Lacher sorgt - ähnlich wie es "Dingsda" in den Neunzigerjahren im deutschen Fernsehen getan hat, wo Kinder Erwachsenen Begriffe erklärten.

In Japan längst Kult

Das viel radikalere japanische Format ist noch älter und gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Im Original "Hajimete no Otsukai" genannt, genießt es Kultstatus in Japan und ist bis zu drei Stunden täglich im TV zu sehen.

Wegen des riesigen Erfolgs, soll es nun auch demnächst einen Ableger in England geben. Netflix hat sich 20 Folgen aus Japan gesichert.