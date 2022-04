Essen wie Jennifer Aniston: Das Salatrezept, das Tiktok begeistert

"Mein perfekter Salat: Bulgur, Gurken, Petersilie, Minze, rote Zwiebel, Kichererbsen, Feta und Pistazien." So beschrieb Schauspielerin Jennifer Aniston in einem Instagram-Posting ihre Lieblingsspeise. Das war im Jahr 2020, seitdem macht der Salat auf Social Media zuverlässig alle paar Monate seine Runden. So auch aktuell wieder, auf TikTok teilen begeisterte Hobbyköchinnen ihre Videos, in denen sie Anistons Kreation – die sehr stark an Taboulé aus der arabischen Küche erinnert – nachkochen.