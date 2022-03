Doch nicht ins Guinness-Buch: Rekord-Erdapfel disqualifiziert

Es hätte alles so schön sein können. Im vergangenen November gruben Ehepaar Colin und Donna Craig-Brown beim Unkrautjäten in ihrem Garten auf der neuseeländischen Nordinsel einen 7,9 Kilo schweren Erdapfel aus. Zumindest sah der ordentliche Brocken so aus, fühlte sich so an und schmeckte auch danach – ein Scheibchen hatten sie der Verkostung geopfert. Schnell war ein Name gefunden, Doug sollte das Ungetüm heißen. Und auch das Guinness-Buch der Rekorde wurde informiert, schließlich wurde der bisherige Erdapfel-Rekord von 4,9 Kilo deutlich übertroffen.

"Es war einer dieser glücklichen kleinen Momente im Leben", erklärte Colin Craig-Brown im Sender Radio New Zealand. "Mutter Natur hat uns einfach mit diesem Glanzstück bedacht."