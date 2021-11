Selbstoptimierung #thatgirl: Wie perfekt soll ich noch werden?

Psychischer Druck

Also alles perfekt eigentlich oder? Die Videos regen Millionen von Frauen und Männer dazu an, das Beste aus sich herauszuholen und gesünder zu leben. Ganz so einfach ist es aber nicht. Der Trend basiert nämlich darauf, dass man selbst niemals genug ist, dass es immer eine schönere, gesündere oder intelligentere Version von einem selbst gibt. Die Videos verstärken Ängste und Selbstzweifel, einerseits in Hinblick auf den eigenen Körper, andererseits auch auf die Karriere. Durch den Vergleich mit Influencern wird uns auch vorgegaukelt, dass es ganz einfach sei, Körper, Karriere und Wohlbefinden unter einen Hut zu bekommen - was es schlicht und ergreifend nicht ist.

Klarer Gewinner dieses Trends ist natürlich auch die Wellness-Industrie. Sie können Beauty-Produkte oder schöne Yoga-Outfits dank "#thatgirl" viel leichter an die Frau bzw. an den Mann bringen. Das stößt vielen Menschen sauer auf. Sie kritisieren diese perfekte Inszenierung auf TikTok und Instagram und werfen den großen Playern der Mode- & Beautyindustrie versteckte Werbung vor. Dass Konsum und Perfektionismus letzten Endes doch nicht ausreichen, um ein glückliches Leben zu führen, thematisiert #thatgirl leider nicht.