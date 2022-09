"Sie sieht aus wie ich!": Schwarze Mädchen reagieren auf Arielle-Trailer

Es ist nicht leicht in große Fußstapfen zu treten. Besonders wenn diejenige, in deren Fußstapfen man treten soll, genau genommen keine Füße hat. Das musste die junge Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey am eigenen Leib erfahren, als verkündet wurde, dass sie in der Neu- und Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle" die Hauptrolle übernehmen sollte.

Die Aufregung war groß; der Grund: Halle Bailey ist Afroamerikanerin. Es sei "unrealistisch", so der rassistische Tenor, dass eine Meerjungfrau etwas anderes sein könnte als weiß. Dass Meerjungfrauen - halb Mensch, halb Fisch - per se nicht real sind, ließen jene Kritiker außen vor. Schließlich sei Hans Christian Andersen, der die mehr als tragische Originalgeschichte erstmal zu Papier brachte, Däne gewesen. Folglich müsse auch die Meerjungfrau Dänin und dementsprechend blass sein. Solche und ähnliche Exkurse sowie Boykottaufrufe sammelten sich monatelang unter dem Hashtag #notmyariel.

Mittlerweile gibt es einen ersten Trailer des Films - das Publikum kann einen ersten Blick auf die neue Meerjungfrau werfen und ihre wunderschöne Stimme hören. Um den Moment festzuhalten, in denen sich ihre kleinen Töchter in dem Fabelwesen wiedererkennen können, hielten viele Eltern deren Reaktionen auf Video fest. Und diese sind wahrlich rührend.