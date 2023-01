Ohne Hose in die U-Bahn: Das war der "No Trousers Day" in London

Es war der erste "No Trousers Day" seit zwei Jahren, da der Aktionstag während der Pandemie ausgefallen war. Mehrere hundert Londoner folgten dem Aufruf ohne Hosen U-Bahn zu fahren. Während sie obenrum langärmlig und teils mit Sakko und Hemd unterwegs waren, trugen die Teilnehmer untenrum nur Unterwäsche. Die dafür teils sehr bunt und mit auffälligen Mustern oder Sprüchen.

Der Tag, der kein bestimmtes Ziel verfolgt, wurde das erste Mal 2002 in New York veranstaltet. Damals rief eine Comedy-Gruppe dazu auf, ohne Hose U-Bahn zu fahren. Mittlerweile fand der "Ohne-Hosen-Tag" in mehr als 60 Städten weltweit statt, darunter auch Wien. Unterschieden wird der "No Pants Day" und der "No Pants Subway Ride" - ersterer ruft dazu auf, generell einen Tag lang keine Hosen, Kleider oder Röcke zu tragen, zweiterer bezieht sich nur auf die U-Bahn.

