Topfit mit 64: Jamie Lee Curtis zeigt ihre Bauchmuskeln

Kein Spiegel, viele Spaziergänge

Offen gibt sie sich auch was ihre Beautygeheimnisse angeht. Curtis nutzte Botox und Co, wie sie erklärt, weil sie sich durch Schönheitsideale unter Druck setzen ließ. "Habe ich gemacht, alles durch, werde ich nicht mehr machen", so ihre kurze Botschaft. "Ich fühle mich heute wohl in meiner Haut, in meinem Geist und in meinem Körper", erklärt sie erst im Dezember 2022.

Ihre besten Tipps: Tagelang nicht in den Spiegel schauen, das entspannt bezüglich des Aussehens. Was ihre Fitness angeht, macht Curtis seit Jahren Yoga und Pilates. Und: Sie liebt lange Spaziergänge mit Freundinnen. "Das tut unglaublich gut."