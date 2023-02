So sehen österreichische Bundeskanzler als Pixar-Charaktere aus

Einmal Anime-Charakter, Superheld oder Avatar sein? Viele präsentieren ihre Gesichter gerade auf Social Media mithilfe von Künstlicher Intelligenz in den skurrilsten Optiken. Dass also auch Personen des öffentlichen Lebens bald Subjekte des KI-Umstylings werden, ist wenig verwunderlich. Warum also nicht Politiker als Pixar-Charaktere? Gesagt, getan.

Seit ungefähr einer Woche kursieren Bilder von Politikern aller Welt als Pixar Charakter auf Twitter. Erst amerikanische Präsidenten, dann deutsche.