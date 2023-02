Chat GPT: FPÖ will KI-Führerschein für Schulen

Mit Künstlicher Intelligenz und allen voran dem Sprachmodell Chat GPT befasst sich nun auch die FPÖ. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch spricht sich der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl für den Einsatz von Chat GPT in Schulen aus. Die Technologie sei mit dem Einzug des Taschenrechners in den 1970er Jahren vergleichbar, sagt Brückl. Er betont aber auch die freiheitlichen Sorgen bezüglich der neuen Technologie.

"Schüler sollen Chat GPT nutzen können, aber auch lernen, wie man es kritisch hinterfragt", sagt Brückl. Das heiße konkret: "Sie sollen selbst Erfahrungen machen, wo KI in der Bildung wichtig und sinnvoll ist, und wo nicht."

Gleichzeitig warnt die FPÖ aber auch vor Gefahren durch die Technologie. Weil etwa Chat GPT nur auf ältere Daten (aktuell reicht der Wissensstand von Chat GPT bis 2021) zurückgreifen kann, drohe die Gefahr, "dass falsche und richtige Informationen vermischt werden könnten", sagt FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl.

KI-Führerschein für Schulen

Eine Technologie wie Chat GPT könne in den Schulen aber auch als Unterstützung für Pädagoginnen und Pädagogen gesehen werden, etwa durch die Erstellung von Lehrmaterialien. Gleichzeitig könnten Lehrer "beurteilen, wie Schüler die Informationen verarbeiten und wie kritisch Kinder KI hinterfragen können".

Die FPÖ schlägt vor, Künstliche Intelligenz in den Unterricht zu implementieren - mit einem KI-Führerschein. Dieser sollte von Lehrkräften ausgestellt werden, wenn Kinder vorweisen können, dass sie mit der KI umgehen können. Die FPÖ appelliert an den Bildungsminister, rasch Maßnahmen zu setzen.