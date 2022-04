Kleiner Einstein: Hochbegabter Fünfjähriger versetzt Netz in Staunen

In mehreren Sprachen schreiben, Wörter rückwärts buchstabieren, das gesamte Periodensystem auswendig aufsagen – all das, bevor er seine Schnürsenkel alleine binden kann. Sebastian Esposito ist fünf Jahre alt und versetzt das Internet in Staunen.

Der kleine Bub aus Albuquerque, New Mexico, beeindruckt auf der Social-Media-App Tiktok knapp 450.000 Followerinnen und Follower regelmäßig mit seinem fotografischen Gedächtnis. Mit Kreide schreibt er in den kurzen Videos in unterschiedlichen Schriftarten von Microsoft Word auf die Straße, zählt jede Hauptstadt der Welt auf oder malt Logos aus dem Gedächtnis nach.