Zehnjährige gestorben: Wie schützen Eltern ihre Kinder vor Tiktok?

Social-Media-Experten wie Barbara Buchegger von Safer Internet warnen immer wieder vor solchen Gefahren im Internet: „Wir kennen diese Challenge schon lange und bisher wurden solche Sachen über WhatsApp und Youtube verteilt. Jetzt ist Tiktok die Plattform für Kinder und Jugendliche. Wenn sie unterhaltsamen Content suchen, schauen sie dort Videos an und jetzt verbringen sie eben viel Zeit online.“

Vor allem pubertierende Jugendliche verlagern ihren natürlichen Drang, Grenzen zu testen, ins Internet. „Sie haben derzeit wenig Möglichkeiten, ihren Wunsch nach Risiko woanders auszuleben.“ Buchegger: „Ich sehe jetzt zwar keine anderen Aktionen wie diese, aber es könnten etwa Ritz-Challenges wiederkommen. Dabei sollen sich Kinder ein Muster in die Haut ritzen und online zeigen.“

Auch Schnüffeln an Chemikalien wie Klebstoff sei eine beliebte Möglichkeit, zu Hause high zu werden. Vor Jahren gab es auch in Österreich schon einen Fall, bei dem der Tod eines Jugendlichen mit einer Strangulier-Challenge in Verbindung gebracht wurde.

Verbot für Kinder?