Paltrow schwärmt von Kim Kardashian und erntet heftige Kritik

Das hat sich Gwyneth Paltrow wohl etwas anders vorgestellt. Der Hollywoodstar und nunmehrige Wellness-Guru hat ein Podcast-Interview mit Kim Kardashian geführt. Kim ist schwer gefragt und nicht leicht für exklusive Gespräche zu bekommen.

Auf Paltrows Website Goop, die seit Jahren als wichtiger Meinungsbildner in Sachen Wellness, Gesundheit und Lifestyle-Thematiken gilt, wurde über Kardashian dann auch in höchsten Tönen geschwärmt.

Paltrow lobt

"Das Gespräch, auf das du gewartet hast" wirbt Goop auf Instagram. Und Paltrow schreibt auf ihrem eigenen Account: "Kim Kardashian fasziniert die ganze Welt, das wissen wir. Für mich ist sie faszinierend, weil sie so viele Vorstellungen in Frage stellt, was eine Frau sein soll und wie sie dabei aussehen und sich verhalten soll. Ich habe es geliebt, sie für den @goop-Podcast zu interviewen und mich auf dies und vieles mehr einzulassen."

Eine der nettesten Antworten auf dieses Posting: "Was für eine dumme Aussage! Sie ist das komplette Gegenteil von dem, worum es bei Ihrer Marke geht!"